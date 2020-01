Libia:Germania si scusa per invito tardivo Tunisia a Berlino Ministro Esteri tedesco da presidente Tunisia Saied

(ANSAmed) - TUNISI, 23 GEN - La Germania "si rammarica" di non aver invitato la Tunisia al momento giusto alla Conferenza di Berlino sulla Libia di domenica scorsa. Lo ha dichiarato oggi a Tunisi il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in occasione dell'incontro con il presidente Kais Saied a Cartagine.



Il ministro tedesco, si legge in una nota della presidenza tunisina, ha sottolineato l'impegno del suo Paese di associare Tunisi a qualsiasi iniziativa sulla questione libica, compreso il monitoraggio dell'attuazione dei risultati della Conferenza di Berlino. "La Tunisia gode di una posizione importante per la Germania", ha affermato Maas, sottolineando il suo ruolo cruciale nel raggiungimento della stabilità in Libia e ribadendo che l'unica soluzione della crisi libica rimane quella politica.



