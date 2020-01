Israele:sondaggio, solo il 35% per annessione Valle Giordano Blu-Bianco a 35 seggi, Likud a 32. Resta lo stallo politico

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 GEN - Solo il 35 per cento degli israeliani sarebbe favorevole al progetto di annessione unilaterale della valle del Giordano da parte di Israele, mentre il 30 per cento sarebbe contrario. Lo indica un sondaggio pubblicato dal sito Walla mentre il progetto è stato rilanciato dalle anticipazioni relative al piano Trump per il Medio Oriente. Fra i simpatizzanti dei partiti di destra, la percentuale dei consensi sale al 48 per cento. Fra quanti si identificano con il centro-sinistra i pareri contrari salgono invece al 44 per cento. Sulla base dello stesso sondaggio, curato dall'Istituto Midgam, Walla aggiunge che se elezioni politiche si svolgessero oggi il partito centrista Blu-Bianco di Benny Gantz otterrebbe 35 dei 120 seggi alla Knesset, mentre il Likud ne avrebbe 32. Questo sondaggio conferma che resta per ora inalterato lo stallo politico fra i due maggiori blocchi alla Knesset che ha costretto il Paese ad andare il 2 marzo a nuove elezioni, le terze in meno di un anno.(ANSAmed).