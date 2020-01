Presidente Tunisia riceve 6 bambini orfani foreign fighter Ancora decine i minori tunisini rinchiusi in carceri libiche

(ANSAmed) - TUNISI, 24 GEN - Il presidente tunisino Kais Saied ha ricevuto al Palazzo di Cartagine sei bambini, figli di foreign fighter tunisini deceduti in Libia nel raid Usa a Sabrata del febbraio 2016, rimpatriati ieri dalla Libia dopo essere stati salvati, curati e protetti dalla Mezzaluna rossa libica a Misurata. Il presidente Saied, si legge in una nota della presidenza di Tunisi, "ha sottolineato in questa occasione l'importanza di accelerare l'adozione di tutte le misure necessarie da parte delle strutture competenti dello Stato per fornire assistenza psicologica e sanitaria a questi bambini prima che vengano consegnati alle loro famiglie, continuando nel contempo a fornire loro la necessaria supervisione". Saied si raccomanda di "continuare a seguire con attenzione questa importante questione al fine di facilitare il ritorno dei rimanenti bambini tunisini ancora bloccati o rinchiusi nelle carceri in Libia, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a garantire il ritorno di questi bambini, in territorio tunisino, in particolare il governo libico di accordo nazionale e la Mezzaluna rossa libica", che hanno mostrato una grande collaborazione per il successo di questa operazione umanitaria.



"La questione del ritorno dei bambini bloccati in Libia è stata seguita da vicino dal Presidente della Repubblica, ed è stata una delle questioni più importanti trattate durante l'incontro con il Presidente del Consiglio Presidenziale del governo libico di accordo nazionale, Fayez Sarraj, durante la sua recente visita in Tunisia il 10 dicembre 2019, dove è stato concordato tra le due parti di garantire un rapida restituzione di questi bambini alle loro famiglie in Tunisia", precisa la nota.



Il presidente dell'Osservatorio tunisino per i diritti umani, Mustapha Abdelkabir, ha dichiarato che i sei bambini orfani dei combattenti tunisini dell'Isis, di età compresa tra i 4 e i 12 anni, sono stati consegnati ieri alle autorità tunisine in Libia e sono arrivati nella stessa giornata all'aeroporto di Tunisi-Cartagine dall'aeroporto libico di Misurata. Abdelkabir ha affermato che i bambini erano ospitati in un asilo gestito dalla Mezzaluna rossa libica, sezione di Misurata, sotto la supervisione delle autorità di sicurezza libiche, rilevando che tali autorità avevano assicurato il processo di consegna al console generale tunisino come autorità ufficiale responsabile. Secondo l'Osservatorio restano nelle carceri libiche almeno altri 36 bambini, 15 a Misurata e 21 nel complesso di Mitiga, quest'ultimo spesso oggetto di raid aerei. Il recupero e il ritorno in Tunisia di questi bambini rappresenta una sfida che il governo tunisino finalmente affronta dopo anni di stallo, ha detto Abdelkabir.(ANSAmed).