ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 27 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: MADRID - Prosegue Fitur, il salone internazionale del Turismo (fino al 26 febbraio).



TEL AVIV - La Knesset discute dell'immunità chiesta al Parlamento dal premier Netanyahu per la sua incriminazione in tre inchieste giudiziarie.



BRUXELLES - Ue, visita del ministro degli Affari europei italiano, Vincenzo Amendola, che incontra il commissario Johannes Hahn.



BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen riceve il premier albanese Edi Rama.



WASHINGTON - Presentazione dell''Accordo del secolo', il piano di pace israelo-palestinese messo a punto dall'amministrazione Trump.



PALESTINA - Giornata di Rabbia contro l''Accordo del secolo'.



BRUXELLES - Ue, Conferenza pubblica di alto livello sulla legge sul clima con il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans. (ANSAmed).