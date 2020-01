ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 27 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: CITTÀ VARIE - Giornata internazionale della commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto, nel 75/mo anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau.



BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il commissario per l'allargamento e la politica di vicinato Olivér Várhelyi ricevono Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. BRUXELLES - Ue, visita di Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, vice primo ministro e ministro degli Affari esteri del Qatar. (ANSAmed).