ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 28 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: MOSCA - Visita del premier israeliano Benyamin Netanyahu per aggiornare il presidente russo Vladimir Putin sul Piano di Pace israelo-palestinese dell'amministrazione Trump.



BRUXELLES - Pe, la senatrice italiana Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, incontra la commissaria all'Uguaglianza Helena Dalli a margine della cerimonia organizzata dal Parlamento europeo in occasione del 75/mo anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista. MADRID - Ambasciata d'Italia - Incontro-dibattito sul fenomeno migratorio dall'Italia verso la Spagna in occasione della visita del Sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo e del Direttore generale per gli italiani all'Estero, Luigi Vignali.



BANJA LUKA - Hotel Marriot - Fiera delle Università italiane in Bosnia Erzegovina.



