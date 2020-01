Libia: presidente Tunisia incontra ministro Esteri Eau

(ANSAmed) - TUNISI, 28 GEN - La crisi libica e la cooperazione bilaterale sono stati i temi al centro dell'incontro tra il presidente tunisino Kais Saied e il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti (Eau), Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, al Palazzo di Cartagine. L'incontro è stata l'occasione per affrontare una serie di questioni di interesse comune, tra cui la crisi libica, in cui entrambe le parti hanno sottolineato "l'importanza del coordinamento e della cooperazione tra i due paesi per trovare una soluzione pacifica che metta fine a questa crisi e aiuti fermare lo spargimento di sangue del popolo libico", si legge in una nota della presidenza tunisina. A tale proposito, le due parti hanno discusso delle "modalità di attuazione dei risultati dell'ultima conferenza di Berlino, inclusa la necessità dell'impegno delle varie parti interessate a rispettare il cessate il fuoco nel quadro di una soluzione politica libica". I colloqui inoltre "si sono concentrati sulle strette relazioni storiche tra i due paesi e sui modi per consolidarli, in particolare nei settori degli investimenti e della cooperazione tecnica", ha affermato la presidenza tunisina. In tale contesto, è stato posto l'accento su "l'importanza di accelerare lo svolgimento della settima sessione della commissione mista Tunisia-Emirati al fine di rafforzare le relazioni bilaterali".(ANSAmed)