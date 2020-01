Mo: contro piano Trump anche Jihad islamica va da Abu Mazen

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 GEN - Alla consultazione politica urgente convocata stasera a Ramallah dal presidente Abu Mazen per confrontare il 'Piano Trump' ci saranno non solo esponenti di Hamas ma anche della Jihad islamica. Lo ha confermato a Gaza Khaled al-Batsh, un dirigente della Jihad islamica. Da Hamas si è intanto appreso che a quella consultazione sarà rappresentato da Nasser a-Din al-Shaer, un ex vice premier. A Gaza intanto un dirigente di Hamas, Halil al-Haya, ha affermato in un comizio che "Hamas e al Fatah sono uniti nel respingere il piano Trump".



