ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 29 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: GIOVEDI' 30 GENNAIO BRUXELLES - Ue, visita di Nasser Bourita, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del Marocco, che incontra i commissari per l'allargamento e la politica di vicinato, Olivér Várhelyi, e per le partnership internazionali Jutta Urpilainen.



(ANSAmed).