Erdogan, Gerusalemme è sacra, piano Trump inaccettabile

ISTANBUL - "Gerusalemme è sacra per i musulmani. Il piano di Donald Trump che mira a dare Gerusalemme a Israele è assolutamente inaccettabile". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Il piano ignora i diritti dei palestinesi e mira a legittimare l'occupazione israeliana. Non servirà né alla paca né alla ricerca di una soluzione" al conflitto, ha aggiunto Erdogan.

Cattolici Terra Santa, piano Trump è unilaterale, non riconosce i diritti dei palestinesi

Il Piano di pace di Trump "non da dignità e diritti ai Palestinesi. Deve essere considerato una mossa unilaterale visto che fa sua la maggioranza delle richieste di una parte, quella israeliana, e la sua agenda politica". Così l'Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa secondo cui il Piano "non porta soluzione ma al contrario crea maggiore tensione e probabilmente più violenza e spargimento di sangue".

Il conflitto tra Israeliani e Palestinesi - ha rilevato l'Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa - "è da decenni al centro di molte iniziative di pace e di proposte di soluzione. Come detto più volte in passato, riteniamo che nessuna proposta o seria prospettiva possa essere ottenuta senza l'accordo tra i due popoli. Queste proposte devono essere basate su eguali diritti e dignità". Le proposte di Trump - ha aggiunto - "non contengono queste condizioni". In altre parole - ha denunciato l'Assemblea - il Piano "non prende in considerazione le giuste domande del popolo palestinese di una propria patria, di diritti e di una vita dignitosa". "Ci aspettiamo che gli accordi precedenti firmati dalle due parti siano rispettati e applicati in base alla pari eguaglianza tra i popoli". Infine la citazione di un passo di Giacomo (3,18): "Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace".