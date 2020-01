Israele: annessioni Piano Trump, 'martedì voto governo' Media, Netanyahu per estensione legge a colonie e valle Giordano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 GEN - Il premier Benyamin Netanyahu è determinato ad estendere al più presto la legge israeliana sulle colonie ebraiche in Cisgiordania e nella valle del Giordano, come delineato nel Piano Trump: lo conferma oggi sul web il quotidiano Israel ha-yom secondo cui il voto nel governo dovrebbe avere luogo martedì. In genere le sedute del consiglio dei ministri si tengono la domenica. In questa occasione, spiega il giornale, Netanyahu ha preferito invece rinviare di pochi giorni per aver il tempo necessario al completamento di tutti i preparativi necessari.(ANSAmed).