Piano Trump: Cattolici Terra Santa, è unilaterale

TEL AVIV - Il Piano di pace di Trump "non da dignità e diritti ai Palestinesi. Deve essere considerato una mossa unilaterale visto che fa sua la maggioranza delle richieste di una parte, quella israeliana, e la sua agenda politica". Così l'Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa secondo cui il Piano "non porta soluzione ma al contrario crea maggiore tensione e probabilmente più violenza e spargimento di sangue".



Il conflitto tra Israeliani e Palestinesi - ha rilevato l'Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa - "è da decenni al centro di molte iniziative di pace e di proposte di soluzione. Come detto più volte in passato, riteniamo che nessuna proposta o seria prospettiva possa essere ottenuta senza l'accordo tra i due popoli. Queste proposte devono essere basate su eguali diritti e dignità". Le proposte di Trump - ha aggiunto - "non contengono queste condizioni". In altre parole - ha denunciato l'Assemblea - il Piano "non prende in considerazione le giuste domande del popolo palestinese di una propria patria, di diritti e di una vita dignitosa". "Ci aspettiamo che gli accordi precedenti firmati dalle due parti siano rispettati e applicati in base alla pari eguaglianza tra i popoli". Infine la citazione di un passo di Giacomo (3,18): "Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace".

Israele: annessioni Piano Trump, 'martedì voto governo'

Il premier Benyamin Netanyahu è determinato ad estendere al più presto la legge israeliana sulle colonie ebraiche in Cisgiordania e nella valle del Giordano, come delineato nel Piano Trump: lo conferma oggi sul web il quotidiano Israel ha-yom secondo cui il voto nel governo dovrebbe avere luogo martedì. In genere le sedute del consiglio dei ministri si tengono la domenica. In questa occasione, spiega il giornale, Netanyahu ha preferito invece rinviare di pochi giorni per aver il tempo necessario al completamento di tutti i preparativi necessari.