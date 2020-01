ANSAmed - Agenda settimanale dal 3 al 9 febbraio

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 3 al 9 febbraio 2020: MARTEDÌ 4 FEBBRAIO TUNISI - Terza conferenza internazionale sul finanziamento degli investimenti e del commercio in Africa (Fita 2020) (anche il 5) MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO ATENE - Ue, visita del commissario Paolo Gentiloni che ha una serie di incontri istituzionali (fino al 7) GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO TUNISI - Prima edizione di 'Smart Tunisian Technoparks Demo Day' per start up e aziende tlc TUNISI - Si inaugura mostra "Trame Mediterranee. La collezione Ludovico Corrao e Dar Bach Hamba di Tunisi" SABATO 8 FEBBRAIO ABU DHABI - World Urban Forum (fino al 13/2). Con la commissaria europea Elisa Ferreira (il 9/2) (ANSAmed).