Siria: Erdogan, pronti ad azione militare a Idlib 'Non resteremo a guardare, vogliamo che torni la stabilità'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 31 GEN - "La Turchia non resterà a guardare di fronte agli sviluppi a Idlib e in altre regioni della Siria. Vogliamo il ritorno della stabilità in Siria e per questo faremo tutto ciò che è necessario, anche sul piano militare. Nessuno può costringerci ad accettare la tirannia del regime siriano". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un discorso a membri del suo Akp. Le parole del leader di Ankara giungono dopo che nuovi raid delle forze di Bashar al Assad e della Russia hanno provocato decine di migliaia di sfollati da Idlib verso la frontiera turca. Nei giorni scorsi, Erdogan ha anche accusato esplicitamente Mosca di aver violato la tregua concordata con Ankara nell'area. "La Turchia non può permettersi una nuova ondata di rifugiati", ha avvisato il presidente turco. Ankara ospita al momento oltre 3,6 milioni di profughi siriani, più di ogni altro Paese al mondo. (ANSAmed).