Libia: Unsmil, oggi a Ginevra Comitato militare libico Composto da 5 membri delle forze di Haftar e 5 di Sarraj

(ANSAmed) - ROMA, 3 FEB - Il Comitato militare libico congiunto, composto da 5 membri delle forze di Khalifa Haftar e 5 di quelle rivali del governo di Fayez al Sarraj, si riunisce per la prima volta oggi a Ginevra. Lo riferisce l'Unsmil. La convocazione del Comitato - uno dei risultati della Conferenza di Berlino - era stata messa in dubbio dalle continue violazioni della tregua. La riunione odierna è presieduta dall'inviato speciale dell'Onu per la Libia Ghassan Salamè.(ANSAmed).