Siria: Erdogan, Assad pagherà per uccisione turchi

ISTANBUL - "Nei raid aerei di stamani del regime siriano" contro obiettivi turchi a Idlib "sono morte 8 persone, 5 soldati e 3 civili. Li abbiamo fatti pagare e continueremo a farli pagare per quello che hanno fatto". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando a Kiev in una conferenza stampa con l'omologo ucraino Volodymyr Zelenski al termine dell'Alto consiglio strategico bilaterale.



Il leader di Ankara ha aggiornato dunque il bilancio di 6 vittime (5 militari e un civile) reso noto in precedenza dal ministero della Difesa turco. "Tutti devono riconoscere le proprie responsabilità nel quadro del processo di Astana e continuare a lavorare", ha aggiunto Erdogan. Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha intanto avuto un colloquio telefonico sugli ultimi sviluppi a Idlib con l'omologo russo Serghei Lavrov. Ankara aveva già accusato Mosca nei giorni scorsi di non far rispettare la tregua nell'area al regime di Bashar al Assad.

Ministro Difesa turco, 'neutralizzati' 76 soldati di Assad

La Turchia ha "neutralizzato" (cioè ucciso o ferito) 76 membri delle forze del regime siriano nei bombardamenti compiuti oggi in risposta ai raid che hanno ucciso 8 turchi nell'area di Idlib, tra cui 5 soldati. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, secondo cui sono stati colpiti complessivamente 54 obiettivi di Damasco.