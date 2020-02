ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 4 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ATENE - Ue, visita del commissario Paolo Gentiloni che ha una serie di incontri istituzionali (fino al 7) TUNISI - Manifestazione contro il piano di pace per il Medio Oriente del presidente Usa Donald Trump indetta dal potente sindacato tunisino Unione generale lavoratori tunisini (Ugtt).



ROMA - Palazzo Theodoli - Convegno sul tema 'Migrazioni: Italia, paese di arrivo o di partenza?', organizzato dall'Oim.



TUNISI - Terza conferenza internazionale sul finanziamento degli investimenti e del commercio in Africa (Fita 2020).



