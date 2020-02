ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 4 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: TUNISI - Terza conferenza internazionale sul finanziamento degli investimenti e del commercio in Africa (Fita 2020) (anche il 5).



ANKARA - Il Parlamento discute una mozione del presidente Erdogan che chiede il prolungamento di un anno della missione delle forze armate nel Golfo di Aden. (ANSAmed).