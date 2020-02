Libia: Onu, accordo per cessate il fuoco permanente Annuncio a Ginevra dopo riunione Comitato militare congiunto

(ANSAmed) - GINEVRA, 4 FEB - Le fazioni rivali in Libia hanno accettato di trasformare "la tregua" in un "cessate il fuoco permanente". Lo ha annunciato l'Onu, all'indomani della prima riunione, ieri a Ginevra, del Comitato militare congiunto composto da 5 membri di entrambe le parti, il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al Sarraj e le forze del generale Khalifa Haftar. "Le due parti sono venute a Ginevra e abbiamo cominciato ieri a discutere con loro della lunga lista di punti all'ordine del giorno, a cominciare dal tentativo di trasformare questa tregua in un vero accordo su un cessate il fuoco duraturo. Il principio è stato adottato nel corso della prima sessione e si tratta ora di sapere quali siano le condizioni", ha detto l'inviato speciale dell'Onu Ghassan Salamè che ha presieduto la riunione del Comitato militare. (ANSAmed).