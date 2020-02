ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 5 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ATENE - Ue, visita del commissario Paolo Gentiloni che ha una serie di incontri istituzionali (fino al 7) BELGRADO - Ue, visita del commissario per l'Allargamento, Oliver Varhelyi, che incontra il presidente serbo Aleksandar Vucic.



TUNISI - Tecnopolo di Elgazala - 'Smart Tunisian Technoparks Demo Day', salone delle start-up e imprese innovative.



TUNISI - Ex Presbiterio di Santa Croce - Inaugurazione della mostra "Trame Mediterranee. La collezione Ludovico Corrao e Dar Bach Hamba di Tunisi". (ANSAmed).