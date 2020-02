Balcani: Varhelyi in Serbia e Montenegro il 6 e 7 febbraio Commissario Ue visita regione dopo annuncio riforma allargamento

(ANSAmed) - BRUXELLES, 5 FEB - Il nuovo processo di allargamento europeo e le riforme fondamentali su cui lavorare per entrare nell'Unione, con un'attenzione particolare allo stato di diritto, saranno al centro della visita del commissario Ue per l'Allargamento, Oliver Varhelyi, in Serbia e in Montenegro domani e venerdì. Lo ha annunciato lo stesso Varhelyi a Bruxelles dopo aver presentato la nuova riforma dell'allargamento Ue. Giovedì 6 febbraio, a Belgrado, il commissario incontrerà il presidente serbo Aleksandar Vucic, la premier Ana Brnabic, e i maggiori rappresentati della maggioranza e dell'opposizione. Venerdì 7, Varhelyi si sposterà in Montenegro, a Podgorica, dove incontrerà il presidente Milo Dukanovic, il primo ministro Dusko Markovic e le delegazioni dei partiti d'opposizione.(ANSAmed).