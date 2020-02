ANSAmed - Agenda settimanale dal 10 al 16 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 7 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 10 al 16 febbraio 2020: LUNEDI' 10 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, il commissario all'Economia Paolo Gentiloni riceve Mohamed Benchaaboun, ministro dell'Economia e delle Finanze del Marocco.



ABU DHABI - World Urban Forum (fino al 13/2) MARTEDI' 11 FEBBRAIO Nessun evento di rilievo da segnalare MERCOLEDI' 12 FEBBRAIO ROMA - Spazio Europa - Tavola rotonda sul tema 'L'innovazione e le partnership a sostegno dei rifugiati vulnerabili in Turchia.



Nuove forme di assistenza umanitaria con la carta ESSN (Emergency Social Safety Net)', organizzata dal World Food Programme (Wfp) e dall'Ufficio in Italia del Parlamento Ue.



TUNISI - Hotel Sheraton - Seminario sul tema 'Il partenariato strategico tunisino-italiano nei settori meccatronica e Ict', organizzato dall'Agenzia Ice per il commercio estero. GIOVEDI' 13 FEBBRAIO Nessun evento di rilievo da segnalare VENERDI' 14 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, il commissario per l'Agricoltura Phil Hogan riceve Moulay Hafid Elalamy, ministro dell'Industria, del Commercio e delle Nuove Tecnologie del Marocco.



ROMA - IAI Library Room - Presentazione del libro 'Political Economies of the Middle East and North Africa' by Robert Springborg.



FORTEZZA (BZ) - Ue, visita del commissario per i Trasporti Adina-Ioana Valean che incontra Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e Arno Kompatscher, governatore dell'Alto Adige.



SABATO 15 FEBBRAIO Nessun evento di rilievo da segnalare DOMENICA 16 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, vertice informale dei sei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo, Serbia) con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.



