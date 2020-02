Di Maio, Italia-Spagna per nuovo patto su immigrazione

MADRID - "Italia e Spagna saranno in prima linea per il nuovo patto" europeo "sull'immigrazione. E stanno già lavorando da diverse settimane in questa direzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo l'incontro a Madrid con la sua omologa Arancha González Laya.



"Italia e Spagna insieme stanno lavorando a un non-paper che speriamo possa essere anche sottoscritto dagli altri Paesi dell'Europa del sud per contribuire al nuovo patto sull'immigrazione", ha detto Di Maio. "Noi siamo alla frontiera dell'Unione Europea, nessuno più di noi conosce gli effetti dei fenomeni migratori e nessuno più di noi ha il know how e l'expertise per riuscire ad affrontare questo fenomeno e su questo vogliamo dare un contributo". "Italia e Spagna - ha continuato - mi permetto di dire, saranno in prima linea per il nuovo patto sull'immigrazione e stanno già lavorando da diverse settimane in questa direzione".