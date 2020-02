Montenegro: nuove proteste contro legge su libertà religiosa

BELGRADO - In Montenegro decine di migliaia di persone hanno partecipato a nuove manifestazioni, cortei, processioni e sedute di preghiera in segno di protesta contro la legge sulla libertà religiosa, un provvedimento controverso adottato da Podgorica a fine dicembre e che prevede la possibile confisca di chiese, monasteri e altre proprietà della Chiesa ortodossa serba, largamente maggioritaria nel piccolo Paese balcanico, che non dispone di una propria Chiesa autonoma e dove quasi il 30% della popolazione è di etnia serba. A scendere in strada sono state migliaia di persone nella capitale Podgorica e in numerose altre città, tra le altre Bar, Kotor, Herceg Novi, Berane. La nuova legge ha provocato un deterioramento dei rapporti fra Belgrado e Podgorica. Il Montenegro è indipendente dal 2006 quando con un referendum si separò pacificamente da una Unione con la Serbia.