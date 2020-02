Siria: crisi a Idlib, domani delegazione russa in Turchia Cavusoglu, 'vogliamo mettere fine al dramma umanitario'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 7 FEB - Una delegazione russa sarà sabato in Turchia per discutere della situazione a Idlib dopo gli scontri dei giorni scorsi tra l'esercito turco e le forze governative siriane, che hanno causato più di 20 morti su entrambi i fronti. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. A seguito di questo incontro, ha aggiunto, potrebbe decidersi un nuovo faccia a faccia tra i presidenti Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, che hanno già discusso della crisi in una telefonata due giorni fa. "Faremo ciò che è necessario per mettere fine al dramma umanitario a Idlib", ha assicurato Cavusoglu, riferendosi all'intensificarsi dell'offensiva di Damasco con l'appoggio di Mosca sulla roccaforte ribelle, che secondo l'Onu ha provocato mezzo milione di sfollati verso la frontiera turca solo da dicembre.



