Balcani: Di Maio oggi e domani in missione nella regione

(ANSAmed) - BELGRADO, 10 FEB - Il ministro degli esteri Luigi Di Maio compie oggi e domani una missione nei Balcani occidentali visitando Serbia, Macedonia del Nord e Kosovo.



Atteso nel primo pomeriggio a Belgrado, Di Maio incontrerà nell'ordine il presidente serbo Aleksandar Vucic, la premier Ana Brnabic e il suo collega, il primo vicepremier e ministro degli esteri Ivica Dacic, con il quale avrà poi una conferenza stampa congiunta. Al centro dei colloqui lo stato dei rapporti bilaterali - l'Italia è tra i principali partner commerciali e uno dei maggiori investitori in Serbia - le prospettive di integrazione europea del Paese balcanico, la spinosa questione del Kosovo con gli sforzi per favorire la ripresa del dialogo fra Belgrado e Pristina interrotto da oltre un anno, e la situazione generale nella regione anche in vista del vertice Ue-Balcani occidentali in programma il prossimo maggio a Zagabria. La Croazia, membro Ue dal 2013, detiene per la prima volta fino a fine giugno la presidenza di turno semestrale del Consiglio Ue. Di Maio ha in programma a Belgrado anche un incontro con la collettività italiana nella nostra Ambasciata. Una cena in suo onore sarà offerta dal ministro degli esteri serbo Ivica Dacic. Domattina Di Maio si trasferirà a Skopje, dove sarà subito ricevuto dal presidente macedone Stevo Pendarovski, incontrando successivamente il ministro degli esteri Nikola Dimitrov, il premier Oliver Spasovski e il presidente del parlamento Talat Xhaferi. In programma anche incontri separati con i principali leader politici, sia della maggioranza che dell'opposizione. Nel pomeriggio di domani il titolare della Farnesina si sposterà in Kosovo, dove vedrà il nuovo premier Albin Kurti, il collega ministro degli esteri Glauk Konjufca e la presidente del parlamento Vjosa Osmani. A conclusione della visita, il ministro Di Maio incontrerà i militari italiani della Kfor, la missione Nato in Kosovo. (ANSAmed)