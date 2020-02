Libia al centro dell'incontro di Maio-Le Drian Parigi, 'Francia e Italia per rispetto embargo e cessate fuoco'

(ANSAmed) - PARIGI, 11 FEB - Diversi dossier internazionali, in particolare la Libia, sono sul tavolo dell'incontro oggi a Parigi tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l'omologo francese, Jean-Yves Le Drian: è quanto confermato dal Quai d'Orsay in una nota diffusa a poche ore dalla cena di lavoro che vedrà riuniti i due capi della diplomazia francese e italiana. I due ministri, si legge nel comunicato, "evocheranno diversi dossier internazionali, in particolare la Libia, nel seguito della conferenza di Berlino. Ricorderanno il legame dei nostri due Paesi al rispetto dell'embargo sulle armi nonché l'attuazione del cessate il fuoco". Le Drian e Di Maio faranno inoltre il "punto della situazione nel Sahel dove la Francia e l'Italia sono impegnate, in particolare, nel quadro dell'Alleanza Sahel" e avranno uno scambio sul "dossier iraniano, sulla Siria e il processo di pace in Medio Oriente".



Spazio anche alle "grandi priorità europee, in particolare, la futura relazione con il Regno Unito e l'allargamento".



L'incontro si tiene a due settimane dall'atteso vertice bilaterale franco-italiano in programma il 27 febbraio a Napoli.



(ANSAmed).