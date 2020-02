ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 12 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ABU DHABI - World Urban Forum.



VENEZIA - Vertice sui cambiamenti climatici nel Mediterraneo con 10 esperti internazionali.



MER DE GLACE - Il presidente francese Emmanuel Macron effettua un sopralluogo al celebre ghiacciaio ormai sempre più piccolo divenuto il simbolo del riscaldamento climatico in Francia.



(ANSAmed).