ANSAmed - Agenda settimanale dal 17 al 23 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 14 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 17 al 23 febbraio: LUNEDI' 17 FEBBRAIO MADRID - Il primo ministro Pedro Sanchez incontra il leader dell'opposizione Pablo Casado.



BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri degli Esteri. BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen tiene una conferenza stampa congiunta con Edi Rama, primo ministro albanese, a seguito della Conferenza internazionale dei donatori 'Insieme per l'Albania'.



BARI - Mostra dal titolo 'Per mare. Approdi e naufragi' (fino al 30 marzo).



MARTEDI' 18 FEBBRAIO IL CAIRO - Conferenza dal titolo 'Dalla libertà di culto alla libertà di religione e di credo. Promuovere la partnership tra gli Stati, la Comunità internazionale e le istituzioni religiose' organizzata dall'Ambasciata d'Italia.



BEIRUT - Amnesty, conferenza stampa internazionale sui diritti umani in Medio Oriente.



ZAGABRIA - Giuramento del nuovo presidente Zoran Milanovic.



ROMA - Conferenza informativa organizzata dalla Camera di Cooperazione italo-araba per illustrare le molteplici opportunità per le imprese italiane offerti dall'emirato di Ras Al Khaimah (Eau).



MERCOLEDI' 19 FEBBRAIO RIAD - Visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo (fino al 21).



BARI - Incontro di riflessione e spiritualità dal titolo 'Mediterraneo, frontiera di pace' promosso dalla Cei (fino al 23).



GIOVEDI' 20 FEBBRAIO MARRAKECH - Al via la fiera dell'arte contemporanea africana (fino al 23).



BELGRADO - Fiera internazionale del Turismo con l'Egitto come Paese partner (fino al 23).



PARIGI - Decima giornata interprofessionale di scioperi e manifestazioni contro la riforma delle pensioni.



LISBONA - Il Parlamento esamina diverse proposte legislative sull'eutanasia.



VENERDI' 21 FEBBRAIO MUSCAT - Visita del Segretario di Stato americano Mike Pompeo.



SABATO 22 FEBBRAIO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE DOMENICA 23 FEBBRAIO BARI - Papa Francesco partecipa alla giornata conclusiva dell'incontro di riflessione e spiritualità dal titolo 'Mediterraneo, frontiera di pace'. (ANSAmed).