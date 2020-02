Leader Balcani domani a Bruxelles da Michel-von der Leyen

BRUXELLES - Dare slancio alla politica europea di allargamento e alla prospettiva dei Balcani occidentali di entrare a far parte dell'Unione: con questi obiettivi i leader politici dei sei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo e Serbia) sono stati invitati a Bruxelles domenica per un vertice informale col presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e l'Alto rappresentante Josep Borrell.

Dopo tre rinvii negli ultimi due anni, nelle prossime settimane, i leader dei Ventisette saranno chiamati a dare il loro benestare all'avvio dei negoziati d'adesione per l'Albania e la Macedonia del Nord. La luce verde potrebbe arrivare al vertice dei leader Ue di fine marzo, se la riforma dell'allargamento proposta dalla Commissione Ue la settimana scorsa, dovesse convincere anche i Paesi più recalcitranti (Francia e Paesi Bassi su tutti, ma anche la Danimarca). La corsa verso l'avvio dei negoziati per Tirana e Skopje parte dunque domenica. Il vertice informale dei leader balcanici, convocato da Michel, avrà inizio alle 19.30 e sarà seguito, lunedì 17, dalla riunione dei ministri degli Esteri europei, chiamati ad una breve discussione anche sulle politiche di allargamento dell'Unione.

Prima dell'inizio dei lavori, previsto per le 9.30, il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, avrà una colazione di lavoro col premier albanese Edi Rama per ribadire il sostegno italiano al Paese. Nel pomeriggio si aprirà quindi la conferenza dei donatori voluta dall'Ue per aiutare l'Albania nella ricostruzione post-terremoto, a cui lo stesso Di Maio prenderà parte assieme ai rappresentanti degli altri Stati membri e alle delegazioni di Paesi extra-Ue e delle organizzazioni e istituzioni finanziarie internazionali, tra cui le Nazioni Unite e la Banca mondiale.