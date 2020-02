ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 17 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: IL CAIRO - Conferenza dal titolo 'Dalla libertà di culto alla libertà di religione e di credo. Promuovere la partnership tra gli Stati, la Comunità internazionale e le istituzioni religiose' organizzata dall'Ambasciata d'Italia.



BEIRUT - Amnesty, conferenza stampa internazionale sui diritti umani in Medio Oriente.



MOSCA - Proseguono i colloqui sulla crisi a Idlib in Siria tra le autorità russe e la delegazione turca guidata dal viceministro degli Esteri Sedat Onal.



ZAGABRIA - Giuramento del nuovo presidente Zoran Milanovic.



ROMA - Conferenza informativa organizzata dalla Camera di Cooperazione italo-araba per illustrare le molteplici opportunità per le imprese italiane offerti dall'emirato di Ras Al Khaimah (Eau).



ROMA - Ore 11.30. La Commissione Affari esteri svolge l'audizione di rappresentanti della Piattaforma delle Ong italiane in Palestina.



BARI - Mostra dal titolo 'Per mare. Approdi e naufragi' (fino al 30 marzo).



(ANSAmed).