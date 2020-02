Libia: Di Maio, finalmente l'Italia è stata ascoltata Con questa missione torniamo ad essere protagonisti nel Paese

(ANSAmed) - BRUXELLES, 17 FEB - Quanto deciso oggi con la missione per il controllo dell'embargo Onu delle armi in Libia "significa finalmente ascoltare l'Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine del Consiglio esteri. Con questa missione "torniamo come Ue e come Italia ad essere protagonisti in Libia, ma con la postura di chi vuole la pace e non di chi vuole alimentare la guerra", ha aggiunto.



"L'Italia è stata ascoltata perché avevamo detto che è inutile pattugliare la costa ovest, intercettando le rotte dei migranti, perché lì lavoriamo con la Guardia costiera libica".



Inoltre "è importante che sia stato previsto l'effetto 'pull factor'" ed il conseguente "ritiro delle navi. E siamo d'accordo anche sul fatto che si debba lavorare, oltre alla sorveglianza aerea e navale, anche a quella terrestre, ai confini della Libia", spiega Di Maio. "Tutti gli Stati hanno dato disponibilità a dare assetti aerei e navali (chi li ha) per riuscire a compiere la missione di bloccare l'ingresso delle armi alla Libia", aggiunge.(ANSAmed).