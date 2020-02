ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 18 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: RIAD - Visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo (fino al 21).



ROMA - Camera dei deputati, Palazzo San Macuto - ore 17.



Convegno dal titolo 'La pace in Libia condizione essenziale per la stabilità del Mediterraneo'.



BARI - Incontro di riflessione e spiritualità dal titolo 'Mediterraneo, frontiera di pace' promosso dalla Cei (fino al 23). (ANSAmed).