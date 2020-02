Arrestato Egitto: Farnesina, enorme preoccupazione

(ANSAmed) - ROMA, 18 FEB - Il caso di Patrick Zaky "è un'altra fonte di enorme preoccupazione e anche in questo caso" come per Giulio Regeni "mi domando perché, che cosa ha fatto per creare questa preoccupazione e soprattutto perché una reazione così forte da parte egiziana". Lo ha detto il segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni sottolineando che l'Ambasciata al Cairo si è "subito attivata" per seguire il caso. (ANSAmed).