Croazia: giura il nuovo presidente Milanovic Promette lotta contro falsità e nazionalismo. Cerimonia austera

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 18 FEB - In una breve e austera cerimonia a Zagabria, il socialdemocratico Zoran Milanovic ha giurato oggi a mezzogiorno sulla Costituzione diventando il quinto presidente della Croazia dall'indipendenza raggiunta nel 1990.



Nel discorso inaugurale, Milanovic ha voluto fare una forte distinzione tra il patriottismo come "un senso di appartenza nazionale costruttivo e inclusivo" e un "crudo nazionalismo" che ha collegato ai contemporanei populismi diffusi in Europa. Il nuovo presidente croato ha messo in primo piano del suo mandato quinquennale la lotta contro "le falsità, contro ogni discriminazione e contro il clientelismo". Accanto alle istituzioni, ha indicato "la scienza, la magistratura e la stampa" come quelle parti della società che hanno il ruolo cruciale di combattere le deviazioni sociali e politiche.



In politica estera, nella quale il capo dello Stato croato ha rilevanti competenze, Milanovic ha annunciato che nei contatti con gli altri Paesi si concentrerà' sui punti di "cooperazione e di sviluppo, che sono sicuramente molti di più di quelli che dividono, inclusi quei Paesi con i quali abbiamo ancora molte questioni irrisolte".



Il discorso e la cerimonia di giuramento, durati poco meno di venti minuti, si sono svolti al Palazzo presidenziale con appena una cinquantina di invitati. In questo modo Milanovic si è distaccato dalla tradizione che vedeva gli insediamenti dei presidenti croati con molta pompa, all'aperto, in Piazza San Marco, sulla quale si affacciano i palazzi del Parlamento, del Governo e della Corte costituzionale, con la partecipazione di circa tremila invitati.



Nel ballottaggio delle elezioni presidenziali tenutosi il 5 gennaio scorso, Milanovic si è affermato con il 52,7% dei consensi, contro il 47,3% andato alla presidente uscente, la conservatrice Kolinda Grabar Kitarovic. Milanovic, che fu premier croato dal 2011 al 2015, e' stato eletto dalle file del Partito socialdemocratico, che in base a quanto previsto dalla Costituzione ha lasciato alcuni giorni fa. (ANSAmed).