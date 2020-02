Israele: il processo a Netanyahu inizierà il 17 marzo Due settimane dopo le elezioni politiche

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 FEB - Il processo nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu inizierà nel tribunale distrettuale di Gerusalemme il 17 marzo, due settimane dopo lo svolgimento delle elezioni politiche. Lo ha reso noto la radio pubblica Kan. Il premier è accusato di corruzione, frode ed abuso di potere.



Un comunicato della direzione dei tribunali israeliani precisa che Netanyahu dovrà presentarsi quel giorno nella sede del tribunale di Gerusalemme per ascoltare la lettura dei capi di accusa assieme con gli altri imputati. Fra questi vi sono l'editore del quotidiano Yediot Ahronot Arnon Moses e gli ex proprietari del sito internet Walla, Shaul ed Iris Alovich. Di fronte avranno i giudici Rivka Friedman-Feldman (che in passato processò anche l'ex premier Ehud Olmert), Moshe Bar-Am e Oded Shaham. Alla fine di dicembre Netanyahu aveva chiesto di avvalersi della immunità parlamentare, ma un mese dopo ha annunciato a sorpresa di aver rinunciato a quel proposito. In queste settimane è impegnato in prima persona nella propaganda elettorale del Likud partecipando quotidianamente a comizi, rilasciando interviste e lanciando continui aggiornamenti mediante le reti sociali.(ANSAmed).