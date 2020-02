Libia: Salamè, attaccato il porto di Tripoli 'Situazione fragile, tregua violata spesso ma non rinnegata'

(ANSAmed) - ROMA, 18 FEB - "La situazione sul terreno in Libia resta fragile, la tregua viene violata in continuazione.



Oggi c'è stato un attacco al porto di Tripoli". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu Ghassan Salamè in una conferenza stampa a Ginevra dopo il secondo round di colloqui tra il governo di Fayez al-Sarraj e rappresentanti delle forze del generale Khalifa Haftar. Tuttavia, ha rassicurato Salamè, "il principio del cessate il fuoco non è stato rinnegato da nessuna delle due parti e il processo politico sta cercando di farsi strada". "Fino a che la tregua continuerà ad essere violata, come oggi contro il porto di Tripoli, è molto molto difficile pensare a un dialogo e un negoziato tra le due parti", ha sottolineato l'inviato speciale dell'Onu per la Libia. (ANSAmed).