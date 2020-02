ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 19 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: MARRAKECH - Al via la fiera dell'arte contemporanea africana (fino al 23).



BELGRADO - Fiera internazionale del Turismo con l'Egitto come Paese partner (fino al 23).



PARIGI - Decima giornata interprofessionale di scioperi e manifestazioni contro la riforma delle pensioni.



LISBONA - Il Parlamento esamina diverse proposte legislative sull'eutanasia.



RIAD - Visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo (fino al 21).



LISBONA - Il Parlamento esamina diverse proposte legislative sull'eutanasia.



BARI - Incontro di riflessione e spiritualità dal titolo 'Mediterraneo, frontiera di pace' promosso dalla Cei (fino al 23). (ANSAmed).