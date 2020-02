Libia: Unsmil, speriamo di riprende colloqui su tregua La speranza espressa dopo rifiuto di Tripoli di proseguirli

(ANSAmed) - IL CAIRO, 19 FEB - L'Unsmil, la missione di supporto dell'Onu in Libia, ha dichiarato che "spera" di tenere un "secondo round di colloqui della Commissione militare congiunta libica (5+5)" che dovrebbe trasformare in permanente il cessate il fuoco che viene violato a Tripoli. Lo riferisce, senza precisare date, un comunicato dell'Unsmil pubblicato dopo l'annuncio del governo di Tripoli di sospendere la partecipazione ai colloqui a causa delle violazione della tregua da parte delle forze del generale Khalifa Haftar. La Missione di supporto delle Nazioni Unite, nel comunicato, esprime "la propria forte e rinnovata condanna del bombardamento ieri del porto di Tripoli da parte dell'Esercito nazionale libico", le milizie di Haftar.



L'attacco "ha provocato un certo numero di vittime e avrebbe potuto causare un vero disastro se fosse stata colpita una nave che trasportava gas liquefatto", aggiunge l'Unsmil esortando "tutte le parti a ricorrere al dialogo quale unico mezzo per porre fine alla crisi".(ANSAmed).