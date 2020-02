Libia: Turchia,comunità internazionale incapace di cooperare 'Noi vogliamo una tregua, Sarraj l'ha rispetta ma Haftar no'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 FEB - In Libia "il mondo condanna, ma che altro fa? La comunità internazionale non riesce a lavorare insieme per la fine degli scontri, non c'è volontà in questo senso". È l'accusa lanciata dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in un'intervista alla tv statale Trt.



"L'obiettivo della Turchia in Libia è chiaro: garantire un equilibro per assicurare un cessate il fuoco. Il governo di al Sarraj lo ha rispettato, il clan di Haftar non l'ha fatto. I russi dovevano convincerlo, ma non ci sono riusciti. Ne l'incontro a Mosca, né la conferenza di Berlino hanno ottenuto il sostegno di Haftar, che si è limitato alle parole, subito tradite sul campo", ha aggiunto Cavusoglu. (ANSAmed).