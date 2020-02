Tunisia: premier incaricato annuncia lista ministri Oggi verrà resa nota la data per il voto di fiducia

(ANSAmed) - TUNISI, 20 FEB - Il premier incaricato tunisino, Elyes Fakhfakh, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica Kais Saied, ha annunciato la sua squadra di governo: 29 ministri, due sottosegretari e un ministro speciale per i grandi progetti, distribuiti tra uomini di partito e indipendenti. Una versione leggermente riveduta e corretta rispetto a quella presentata sabato scorso che aveva suscitato le riserve di alcuni partiti, in particolare, dell'islamico Ennhadha, primo in parlamento con 54 seggi che chiedeva un governo maggiormente inclusivo. Oggi l'ufficio di presidenza del parlamento fisserà la data del voto di fiducia. "I vari partiti politici hanno fatto prova di grande classe ed hanno finito per privilegiare l'interesse nazionale" ha detto Fakhfakh in una breve dichiarazione, precisando che "il governo riunirà una larga coalizione politica e potrà contare sia su grandi competenze che di personalità politiche, ma soprattutto ambisce a dare stabilità al Paese e sarà in grado di ridare fiducia e speranza ai tunisini". Dopo oltre tre settimane di fitte concertazioni al fine di costruire intorno alla sua squadra il più ampio consenso possibile, per il premier incaricato arriva la prova del nove: superare la soglia dei 109 voti minimi per avere la fiducia in parlamento. Mentre Ennhadha, con 7 dicasteri nella compagine, ha già dichiarato che voterà la fiducia a questo governo, Qalb Tounes, che non ha alcun ministro in squadra si è riservato di decidere se accordare la fiducia o meno dopo la riunione ufficiale della sua direzione. Ricordiamo che il Parlamento tunisino uscito dalle elezioni legislative dell'ottobre scorso è frammentato e, con nessuna forza politica superiore al 25% dei consensi, le alleanze sono imprescindibili. (ANSAmed).