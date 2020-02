ANSAmed - Agenda settimanale dal 24 febbraio al 1mo marzo

(ANSAmed) - ROMA, 21 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 24 febbraio al 1mo marzo: LUNEDI' 24 FEBBRAIO DUBAI - Previsto lancio della terza fase della centrale solare fotovoltaica degli Emirati Arabi Uniti.



GINEVRA - 43ma sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo (fino al 20 marzo).



LA MARSA (Tunisia) - Al via il convegno internazionale Studi Mediterranei dal tema 'follia' (fino al 25 febbraio).



MARTEDI' 25 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans riceve Dimitri Papalexopoulos, CEO di Titan Cement e presidente del Comitato ERT (Tavola rotonda europea per l'industria) per la transizione energetica e il cambiamento climatico.



MERCOLEDI' 26 FEBBRAIO TUNISI - Previsto il voto di fiducia al governo del premier incaricato, Elyes Fakhfakh.



ALGERI - Udienza in appello contro diversi ex alti funzionari accusati di corruzione.



GIOVEDI' 27 FEBBRAIO BRUXELLES - Al via la 10ma riunione tra la Commissione europea e la Commissione dell'Unione africana.



VENERDI' 28 FEBBRAIO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE SABATO 29 FEBBRAIO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE DOMENICA 1 MARZO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE (ANSAmed).