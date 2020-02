Bilancio Ue: notte bilaterali non sblocca impasse I Paesi frugali resistono. Critici anche Germania e Finlandia

(ANSAmed) - BRUXELLES, 21 FEB - Dopo una notte di bilaterali, che si è conclusa intorno alle 6,30, il negoziato sul bilancio europeo 2021-2027 sembra faticare ad uscire dallo stallo. I leader dei cosiddetti Paesi frugali, Austria, Danimarca, Olanda e Svezia, che vorrebbero un budget parsimonioso (1% del Pil) e sconti strutturali, sono rimasti saldi sulle loro posizioni, e stamani si riuniranno di nuovo, per coordinarsi, prima della ripresa dei lavori del summit straordinario, prevista per le 11.



Anche Finlandia e Germania restano fortemente critici, e fin dal primo giro di tavolo di ieri sera hanno chiarito come per loro la proposta messa sul tavolo dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, (1,074%) non rappresenti una base per negoziare. Si apprende da fonti diplomatiche europee.(ANSAmed).