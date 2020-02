Mattarella, da ebrei contributo altissimo a storia d'Italia '82 anni fa la vergogna delle leggi razziali'

(ANSAmed) - ROMA, 21 FEB - "Riconoscenza alla comunità ebraica romana per il contributo che ha recato al nostro Paese per storia, cultura, civiltà, vita sociale e delle istituzioni.



Un contributo di altissimo livello. E' questa diversità di apporti la ricchezza del nostro Paese". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nel discorso durante la sua visita privata al Tempio Maggiore di Roma.



"Il contributo recato dalla comunità ebraica del nostro Paese è decisivo nella storia d'Italia. Non sempre questo è stato compreso, ci sono stati tanti periodi di sofferenza. 82 anni fa l'Italia ha vissuto la vergogna delle leggi razziali. Vi sono stati momenti drammatici, pochi anni dopo, crudeli e tragici, ma il contributo della comunità ebraica italiana è un pilastro del nostro Paese", ha proseguito Mattarella. "E in più la nostra costituzione con il suo articolo 3 conclude in maniera irreversibile e definitiva la ricchezza degli apporti al nostro Paese - ha aggiunto -, sottolineando l'eguaglianza di ciascuno nel nostro Paese e quanto sia importante rispettare le specifiche diversità di ciascuno".



(ANSAmed).