Siria: Erdogan, a Idlib è in corso una guerra 'Neutralizzati 150 soldati di Assad'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 FEB - "Posso dire che al momento a Idlib è in corso una guerra" dei ribelli siriani e delle forze turche che li sostengono contro l'esercito di Damasco appoggiato dalla Russia. "Secondo gli ultimi dati, circa 150 soldati del regime sono stati neutralizzati, 12 tank, 3 mezzi blindati, 14 obici e 2 pick-up armati sono stati distrutti". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Finché il regime non fermerà la persecuzione contro il popolo di Idlib, per noi sarà impossibile ritirarci. Ma possiamo raggiungere un cessate il fuoco. Abbiamo fatto un nuovo passo verso una zona di sicurezza di 25-30 chilometri quadrati.



Continuiamo a lavorare in questo senso", ha aggiunto Erdogan.



(ANSAmed).