Siria: Idlib, fissati nuovi colloqui tra Russia e Turchia Ad Ankara la prossima settimana, mentre continuano combattimenti

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 FEB - Mentre sul terreno continuano i duri scontri a Idlib tra le forze governative siriane sostenute dalla Russia e i ribelli appoggiati dalla Turchia, anche la diplomazia non smette di muoversi. Un nuovo round di colloqui tra delegazioni turche e russe è previsto la prossima settimana ad Ankara. Si tratta della terza tornata di riunioni, dopo quelle tenute tra lunedì e martedì a Mosca e in precedenza ancora ad Ankara, che non avevano portato a un'intesa. Secondo fonti diplomatiche citate dalla Cnn turca, la Russia avrebbe chiesto alla Turchia di ritirare i suoi avamposti militari a nord delle autostrade strategiche M4 ed M5, il cui controllo è un obiettivo strategico dell'offensiva di Damasco, lasciando così in mano a Bashar al Assad circa il 60% della provincia di Idlib. Ankara chiede invece un ritorno al pieno rispetto dei confini della tregua concordati a Sochi tra i presidenti Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin nel settembre 2018. Nei colloqui si affronterà anche la crisi umanitaria in corso, che ha portato un milione di sfollati da Idlib a premere sul confine turco.



(ANSAmed).