Siria: Putin-Erdogan,rafforzare consultazioni su Idlib 'Per ridurre le tensioni nella regione'

(ANSAmed) - MOSCA, 21 FEB - I presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, "hanno concordato di rafforzare le consultazioni bilaterali interministeriali su Idlib per ridurre le tensioni, garantire il cessate il fuoco e neutralizzare la minaccia terroristica": lo fa sapere il Cremlino riferendo della conversazione telefonica tra il leader turco e quello russo. Secondo il Cremlino, citato dalla Tass, Erdogan e Putin hanno inoltre "concordato che i contatti attivi tra i ministeri della Difesa devono continuare". Nella conversazione telefonica, Putin ha espresso al presidente turco "seria preoccupazione per le azioni aggressive in corso da parte dei gruppi estremisti" nella provincia siriana di Idlib. (ANSAmed).