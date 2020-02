ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 24 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - Missione congiunta del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dell'Oms per fare il punto della situazione legata alla diffusione del coronavirus in Italia.



ROMA - Visita del ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, che incontra il ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, per fare il punto sull'emergenza del Coronavirus.



TUNISI - Visita dell'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani.



LA MARSA (TUNISIA) - Si conclude il convegno internazionale Studi Mediterranei dal tema 'follia'.



BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans riceve Dimitri Papalexopoulos, CEO di Titan Cement e presidente del Comitato ERT (Tavola rotonda europea per l'industria) per la transizione energetica e il cambiamento climatico.



(ANSAmed).