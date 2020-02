Sorpresa Netanyahu, in sondaggi voto supera Gantz Ad una settimana elezioni. Ago della bilancia resta Lieberman

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 FEB - Ad una settimana dalle elezioni del 2 marzo, il Likud di Benyamin Netanyahu scavalca, a sorpresa, nei sondaggi il rivale Blu-Bianco di Benny Gantz finora dato in testa. Sia l'indagine effettuata da Kan tv sia da Canale 12 testimoniano il sorpasso del partito di destra a scapito di quello centrista nonostante le inchieste giudiziarie di Netanyahu che arriveranno in tribunale a Gerusalemme il 17 marzo. Ago della bilancia resta Avigdor Lieberman con i suoi 7 seggi. Resta incertezza su chi potrà formare il governo visto che nessuno dei due blocchi (centrosinistra e destra) raggiunge i 61 seggi su 120 della Knesset. La scelta di Lieberman a favore di uno o dell'altro schieramento potrebbe essere quindi l'unica in grado di determinare la possibilità di un nuovo esecutivo.



Altrimenti si dovrebbe andare ad una quarta votazione, eventualità che molti osservatori non escludono.



"I sondaggi di ieri non sono un semplice segnale di avvertimento, bensì sirene di allarme vere e proprie": lo afferma su twitter Yair Lapid, numero due del partito centrista Blu-Bianco. "Se Bibi (Netanyahu) vincerà, nei prossimi 4 anni avremo una opposizione declinante che sarà paralizzata con la violenza, mentre la democrazia israeliana sarà eliminata". Lapid prevede anche che l'esecutivo di Netanyahu farà tutto il possibile per scrollarsi di dosso i limiti impostigli dal sistema giudiziario attuale. "E' il momento di svegliarsi" avverte Lapid.(ANSAmed).