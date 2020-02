Turchia-Grecia: concordate misure per 'rafforzare fiducia' Colloqui bilaterali ad Atene dopo tensioni su Egeo e Cipro

(ANSAmed) - ISTANBUL, 24 FEB - Turchia e Grecia hanno concordato un piano per la definizione di misure per il "rafforzamento della fiducia" reciproca da mettere in atto entro quest'anno. Lo annuncia il ministero della Difesa di Ankara, al termine di una settimana di colloqui bilaterali ad Atene. "Le due parti hanno anche scambiato punti di vista sul miglioramento dalla cooperazione nelle attività navali e aeree e sul rafforzamento della sicurezza", aggiunge la Difesa turca, precisando che "i colloqui proseguiranno ad Ankara". L'intesa giunge in un momento di accresciute tensioni tra i due vicini, legate in particolare alla sovranità marittima nell'Egeo e alle controverse ricerche turche di idrocarburi nel Mediterraneo orientale al largo di Cipro.(ANSAmed).